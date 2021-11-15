Легенда «Шахтера» рассказал о защитнике, которым интересуются в России
Лидер «Интера» пропустит матч против «Шахтера»
Голландец выбыл из-за травмы
20:27
Фото: Sky Sport Italia
Защитник Стефан де Врей получил травму в лагере сборной Нидерландов.
29-летний игрок уже вернулся в расположение «Интера», где начнет восстановление. В ближайшее время помочь клубу он не сможет, сообщает gazzetta.it.
Голландец точно не сыграет в ближайших матчах Серии А и в игре с «Шахтером» в Лиге чемпионов. Восстановление займет около двух недель.
В нынешнем сезоне он отыграл 15 матчей, забив один мяч.
Игра с «Шахтером» состоится 24 ноября.
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