Лидер «Интера» пропустит матч против «Шахтера»

Голландец выбыл из-за травмы

Фото: Sky Sport Italia

Защитник Стефан де Врей получил травму в лагере сборной Нидерландов.

29-летний игрок уже вернулся в расположение «Интера», где начнет восстановление. В ближайшее время помочь клубу он не сможет, сообщает gazzetta.it.

Голландец точно не сыграет в ближайших матчах Серии А и в игре с «Шахтером» в Лиге чемпионов. Восстановление займет около двух недель.

В нынешнем сезоне он отыграл 15 матчей, забив один мяч.

Игра с «Шахтером» состоится 24 ноября.