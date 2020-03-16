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«Лидс» назначит Аллегри, если уйдет из клуба Бьелса
Аргентинец пока не определился с будущим
15 марта 17:50
Массимилиано Аллегри / Фото: Sky Sport Italia
«Лидс» продолжает поиски главного тренера в случае ухода нынешнего Марсело Бьелсы.
Аргентинский специалист пока не продлил контракт с английской командой. Его соглашение истекает в конце сезона.
На место Бьелсы могут пригласить Массимилиано Аллегри. Правда, переговоры начнутся в случае, если Бьелса решил покинуть клуб, сообщает The Times.
«Лидс» занимает 12-е место в АПЛ с 36 очками после 28 матчей.