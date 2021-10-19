Лига чемпионов. «Барселона» – «Динамо». Онлайн трансляция

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20 октября в Лиге чемпионов состоится 3-й тур в группе Е, в рамках которого «Барселона» встретится с киевским «Динамо».



«Динамо» в первом туре сыграло вничью с «Бенфикой» (0:0), а затем проиграло «Баварии» (0:5). Каталонцы в обоих матчах были разгромлены «Баварией» и «Бенфикой» с одинаковым счетом – 0:3.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 19:45.