Яремчук не забил, но «Бенфика» не испытала проблем с «Боавиштой»
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Барселона». Онлайн трансляция
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27 сентября 23:49
Фото: twitter.com/SLBenfica
29 сентября в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» украинца Романа Яремчука принимает испанскую «Барселону».
В первом туре «Бенфика» в Киеве сыграла вничью с «Динамо», а «Барселона» дома была разгромлена «Баварией».
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.
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