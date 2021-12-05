Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция

Последний матч киевлян в еврокубках в этом сезоне – на XSPORT.ua

Фото: пресс-служба Динамо

В среду, 8-го декабря, «Бенфика» примет «Динамо» в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Напомним, что украинская команда уже потеряла все шансы на еврокубковую весну.

Текстовая онлайн трансляция матча «Бенфика» – «Динамо» будет доступна в этой новости. Начало – в 22:00.