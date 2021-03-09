«Боруссия» Дортмунд и «Севилья» сыграли вничью. Как это было

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Лига чемпионов, 1/8 финала, 2-й матч

«Боруссия» (Д) – «Севилья» 2:2 (первый матч – 3:2)

Голы: Холанд, 35, 54, пен - Эн-Несири, 68, пен, 90+6

Матч завершен! В очень драматичном матче «Боруссия» выходит в четвертьфинал ЛЧ. До новых встреч!

90+6 ГООООООООЛЛЛЛЛ!!! «Севилья» сравнивает счет после подачи штрафного, Эн-Несири забил и дал «Севилье» шанс на спасение!

90" 6 минут добавил арбитр к компенсированному времени 2-го тайма.

88" Мощный удар Дауда – Буну снова на месте.

86" Двойная замена у «Севильи»: Ракитич меняет Фернандо, а Мунир выходит вместо Сусо.

83" Буну отбил мощный удар Дауда! «Боруссия» могла закрывать этот матч!

77" Сразу две желтые карточки для игроков «Севильи» – Диего Карлосу и Фернандо.

71" Желтая карточка полузащитнику «Севильи» Оскару.

68" ГООООООЛЛЛЛ!!! Очень мощно пробил Эн-Несири с точки, такой удар не берется! От перекладины мяч залетел в ворота и чуть не порвал сетку! «Севилья» сокращает отставание в счете!

66" Пенальти в ворота «Боруссии»! Джан толкнул в спину соперника!

64" Хороший дальний удар от Гомеса, но Хитц спасает свою команду.

60" Двойная замена у «Севильи»: Гомес меняет Хордана, а де Йонг вышел вместо Окампоса.

55" Желтые карточки получили форвард «Боруссии» Холанд и хавбек «Севильи» Фернандо.

54 ГОООООООЛЛЛЛЛ!!! Невероятно! Что творится в нашем матче! Буну вышел с ворот в момент удара Холанда, что является нарушением! Таким образом, Холанд перебил пенальти и сделал дубль, таки пробив Буну! 2:0!

52" «Боруссия» не забивает пенальти!!! Буну просто герой! Отбил удар Холанда, а затем добивание норвежца!

48" Холанд забивает, но его гол отменяют после просмотра видеоповтора. Но в ворота «Севильи» назначили пенальти!

Второй тайм начался!

Статистика первого тайма матча «Боруссия» (Д) – «Севилья» (1:0)

Первый тайм завершен! Отдыхаем!

43" Хорошая позиция была у Фернандо для удара, но хавбек «Севильи» пробил значительно выше.

40" Первая желтая карточка у «Севильи» – горчичник получил Акунья.

35" ГОООООООООЛЛЛЛЛ!!!!! Неожиданно «Боруссия» открывает счет после обрезки защитников «Севильи»! Отличный розыгрыш, ассист Ройса на Холанда, а норвежец забил в пустые ворота! Теперь «Севилье» нужно забить не меньше трех мячей!

35" Окампос пытался мощно пробить с разворота – но его удар был заблокирован защитниками хозяев поля.

34" Удар Акуньи заблокирован своим же партнером – мяч попал в Окампоса.

32" В последние минуты команды вообще не создают голевых моментов. А Карлос все же сможет продолжить матч.

28" Возможно, будет вынужденная замена у «Севильи». Центральный защитник команды Диего Карлос лежит на газоне, медики уже выбежали на поле.

24" Опасная подача от Наваса на Эн-Несири, но форвард не дотянулся до мяча головой, картинно упал и намекнул, что хочет пенальти.

20" Первая желтая карточка в нашем матче – для защитника «Боруссии» Морея.

18" Отличный момент у «Севильи»! Хороший проход Окампоса на фланге, который отдал на Сусо, а последни мощно пробивал по воротам «Боруссии» – рядом со штангой!

15" «Севилья» больше владеет мячом, испанской команде необходимо забивать, не один мяч.

9" Опасная подача в штрафную площадку «Боруссии», но вынесли мяч защитники. Активнее с первых минут действует «Севилья».

4" Первый момент у «Боруссии» – дальний удар Дауда пришелся в створ, но Буну намертво забрал мяч.

3" Первый опасный момент в нашем матче! Окампос перехватил мяч у защитников «Боруссии» и пробил в дальнюю девятку ворот – Хитц отбил!

Матч начался!

Вашему вниманию стартовые составы команд:

«Боруссия» (Д): Хитц, Морей, Эмре Джан, Хуммельс, Шульц, Дахуд, Делейни, Беллингхэм, Торган Азар, Ройс, Холанд.

«Севилья»: Буну, Акунья, Диего Карлос, Кунде, Хесус Навас, Оскар Родригес, Фернандо, Хордан, Сусо, Осампос, Эн-Несири.

Добрый вечер, дорогие друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Севильей». В первой встрече немцы победили 3:2.

В 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» примет «Севилью» в ответной встрече.

В первом матче немцы выиграли на выезде со счетом 3:2.

Текстовая онлайн трансляция матча «Боруссия» (Д) – «Севилья» будет доступна в этой новости. Начало – 9-го марта в 22:00.