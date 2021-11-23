Два реализованных пенальти от Бонуччи позволили «Ювентусу» переиграть «Лацио»
Лига чемпионов. «Челси» – «Ювентус». Онлайн трансляция
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07:02
Фото: Ювентус
23 ноября «Челси» дома в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов примет «Ювентус».
После четырех туров «Ювентус» с 12 очками находится на первой позиции в группе H. «Челси» занимает второе место с 9 очками.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.
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