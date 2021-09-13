Хавбек «Динамо»: «Тяжело возобновлять игру, когда просто стоишь на поле из-за VAR»
Лига чемпионов. «Динамо» – «Бенфика». Онлайн трансляция
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13 сентября 10:59
Фото: ФК Динамо
14 сентября в Киеве состоится матч 1-го тура в группе E в Лиге чемпионов между киевским «Динамо» и «Бенфикой».
Отметим, что «Динамо» попало в группу Лиги напрямую как чемпион Украины, а «Бенфике пришлось пройти квалификацию, где они обыграли «Спартак» и ПСВ.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.
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