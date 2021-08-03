Кривцов не выйдет в стартовом составе «Шахтера» на «Генк»
Лига чемпионов. «Генк» – «Шахтер». Видео трансляция
«Горняки» стартуют в еврокубках
3 августа 20:20
Во вторник 3-го августа вице-чемпион Украины донецкий «Шахтер» стартует в новом сезоне Лиги чемпионов.
«Горняки» на выезде сыграют с бельгийским «Генком». Это будет первый матч 3-го квалификационного раунда.
Смотрите прямую трансляцию начиная с 21:00.
В случае прохода «Генка» в раунде плей-офф «Шахтер» сыграет с победителем пары «Монако» – «Спарта».
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