Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Лига чемпионов. «Манчестер Сити» без проблем обыграл «Боруссию» Менхенгладбах. Как это было

Все перипетии ответного матча на XSPORT.ua
Футбол Лига чемпионов UEFA
16 марта 23:41
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» без проблем обыграл «Боруссию» Менхенгладбах. Как это было
Фото: twitter.com/ManCity

«Манчестер Сити» – «Боруссия» Менхенгладбах 2:0 (Первый матч – 2:0)

Голы: Де Брюйне, 12, Гюндоган, 18

«Манчестер Сити» забил два мяча в начале матча, после чего игра по их инициативе успокоилась. «Горожане» в этом матче выглядели выше уровнем, и постоянно оставалось ощущение, что добавь они в темпе, то «Боруссия» пропустит еще.

93" Конец матча!

93" Марез убегал в контратаку, но пробил мимо ворот.

90" +2 минуты.

88" Замена у «Боруссии». Вендт вместо Бенсебаини.

88" Замена у «Боруссии». Янчке вместо Эльведи.

84" Быстрая атака «Боруссии» привела к тому, что Траоре врывался в штрафную слева и пробил в дальний нижний угол ворот – мимо цели.

82" Желтая карточка у «Манчестер Сити». Фернандиньо.

80" Замена у «Боруссии». Траоре вместо Штиндля.

79" Вольф подобрал мяч возле штрафной площадки «Ман Сити» и пробил над перекладиной.

75" Замена у «Манчестер Сити». Агуэро вместо Силвы.

70" Замена у «Манчестер Сити». Лапорт вместо Диаша.

70" Замена у «Манчестер Сити». Стерлинг вместо Гюндогана.

69" Марез снова мог опасно пробить, но ударил прямо в руки вратарю.

66" Марез в одной атаке дважды был опасен у ворот гостей, но соперники отбились. Если был Рияд отдал пас, то могло бы быть опаснее у ворот соперников.

65" Замена у «Боруссии». Вольф вместо Тюрама.

65" Замена у «Боруссии». Плеа вместо Эмболо.

63" Замена у «Манчестер Сити». Зинченко вместо Канселу.

63" Замена у «Манчестер Сити». Фернандиньо вместо Родри.

60" Желтая карточка у «Боруссии». Лайнер.

56" После углового слева мяч задержался во вратарской «Ман Сити», но удар Бенсебаини заблокировали.

55" Желтая карточка у «Манчестер Сити». Канселу.

50" «Боруссию» снова прижали к воротам.

46" Начало второго тайма!

45" Конец первого тайма. Судья ничего не добавил.

41" Тюрам отдал отличный пас на Эмболо, но тот не смог обыграть вратаря.

35" Де Брюйне опасно пробивал со штрафного под перекладину, но Зоммер вытянул мяч.

32" Тюрам ушел от защитников и пробил, но Эдерсон забрал мяч.

32" Марез разогнался и пробил в ближний угол ворот, но вратарь забрал мяч.

27" Было очень опасно у ворот гостей. Гюндоган отозвался на заброс в штрафную, но хорошо пробить не смог.

18" Гол! Гюндоган хоронит «Боруссию». Фоден вывел Гюндогана на свидание с вратарем и тот обыграл Зоммера.


16" «Боруссия» завершила свою атаку слабым ударом по воротам, с которым Эдерсон легко справился.

12" Гол! Де Брюйне! Бельгиец пробил из-за пределов штрафной и мяч, встретившись с перекладиной, влетел в ворота.


9" Тюрам опасно ответил хозяевам, пробив издали в самый угол ворот, но Эмерсон вытянул мяч.

7" Отличный момент у Фодена. Он вышел на свидание с Зоммером, но забить не смог.

5" «Ман Сити» полностью завладел преимуществом и мяч немцам не отдает.

1" Матч начался!

" Стартовые составы:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу, Силва, Родри, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Фоден.

Запасные: Агуэро, Аке, Гарсия, Жезус, Зинченко, Карсон, Лапорт, Менди, Стерлинг, Торрес, Фернандиньо, Штеффен.

«Боруссия»: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Хофманн, Нойхаус, Закария, Штиндль, Эмболо, Тюрам.

Запасные: Бейер, Вендт, Вольф, Грюн, Зиппель, Крамер, Лазаро, Ланг, Плеа, Траоре, Херрманн, Янчке.

Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua. Начинаем текстовую трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» – «Боруссия».

16 марта «Манчестер Сити» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет против менхенгладбахской «Боруссии».

Первый матч завершился победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 2:0.

Текстовая онлайн трансляция будет доступна в этой новости на нашем сайте. Начало – в 22:00

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Манчестер Сити Боруссия Менхенгладбах

Новости: Футбол

Хачериди: «Мало верится в мое возвращение в «Динамо»
Хачериди: «Мало верится в мое возвращение в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
16:45
Лучший бомбардир «Днепра-1»: «Чтобы тебя увидели в сборной, нужно много работать»
Лучший бомбардир «Днепра-1»: «Чтобы тебя увидели в сборной, нужно много работать»
Украинская Премьер-лига
16:27
Хачериди рассказал, что у него не получилось в заграничных клубах
Хачериди рассказал, что у него не получилось в заграничных клубах
Украинские легионеры
16:23
Полузащитник «Шахтера» − о матче с «Ромой»: «Исправим все то, что делали неправильно в первой встрече»
Полузащитник «Шахтера» − о матче с «Ромой»: «Исправим все то, что делали неправильно в первой встрече»
Лига Европы UEFA
16:06
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Онлайн трансляция
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Онлайн трансляция
Лига чемпионов UEFA
15:55
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Видео трансляция
Лига чемпионов UEFA
15:54
Пора на повышение? Стоимость Яремчука возросла на 2 миллиона евро
Пора на повышение? Стоимость Яремчука возросла на 2 миллиона евро
В Европе
15:39
Левандовски назвал лучшего игрока всех времен
Левандовски назвал лучшего игрока всех времен
В мире
15:27
Лига Европы. «Шахтер» – «Рома». Онлайн трансляция
Лига Европы. «Шахтер» – «Рома». Онлайн трансляция
Лига Европы UEFA
14:38
Все новости

Популярные новости

Монфис, кусай локти! Свитолина обнажила грудь во время фотосессии
Монфис, кусай локти! Свитолина обнажила грудь во время фотосессии
Теннис WTA
14 марта 11:53
3
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
15 марта 07:53
1
Как в России. В Ровно кавказцы спровоцировали массовую драку на турнире по MMA
Как в России. В Ровно кавказцы спровоцировали массовую драку на турнире по MMA
MMA
14 марта 20:55
1
Ноги от ушей! Белодед отправила подписчиков в нокаут фотографией в коротеньких шортах
Ноги от ушей! Белодед отправила подписчиков в нокаут фотографией в коротеньких шортах
Дзюдо
13 марта 09:27
Джошуа: «Пулев пытался использовать ту же тактику, что и на взвешивании с Владимиром Кличко»
Джошуа: «Пулев пытался использовать ту же тактику, что и на взвешивании с Владимиром Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
11 марта 18:28
Чисора: «Я уверен, что побью Паркера в любое время»
Чисора: «Я уверен, что побью Паркера в любое время»
Бокс Профессиональный бокс
10 марта 13:59
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Ледяные Волки» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Ледяные Волки» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Днепр» — «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Мариуполь». Видео трансляция
18:30
РПЛ. ЦСКА – «Зенит». Видео трансляция
WEB
РПЛ. ЦСКА – «Зенит». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Челси» – «Атлетико». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Челси» – «Атлетико». Видео трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Челси» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Челси» – «Атлетико». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Видео трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Онлайн трансляция
22:00
Лига Европы. «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм». Видео трансляция
18 марта 19:55
Лига Европы. «Шахтер» — «Рома». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Шахтер» — «Рома». Видео трансляция
18 марта 19:55
Лига Европы. «Арсенал» — «Олимпиакос». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Арсенал» — «Олимпиакос». Видео трансляция
18 марта 19:55
Лига Европы. «Шахтер» – «Рома». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Шахтер» – «Рома». Онлайн трансляция
18 марта 19:55
Лига Европы. «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
18 марта 22:00
Лига Европы. «Вильярреал» — «Динамо». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» — «Динамо». Видео трансляция
18 марта 22:00
Суперлига. «Тернополь» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Химик». Видео трансляция
19 марта 18:00
УПЛ. «Мариуполь» — «Минай». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Мариуполь» — «Минай». Видео трансляция
20 марта 14:00
Еженедельник «Мировой бокс». Видео трансляция
TV
Еженедельник «Мировой бокс». Видео трансляция
20 марта 14:10
УПЛ. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
20 марта 17:00
УПЛ. «Ворскла» — «Олимпик». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Ворскла» — «Олимпик». Видео трансляция
20 марта 19:30
Кубок Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Видео трансляция
WEB
Кубок Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Видео трансляция
20 марта 19:30
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
WEB
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
20 марта 21:00