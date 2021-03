Лига чемпионов. «Манчестер Сити» без проблем обыграл «Боруссию» Менхенгладбах. Как это было

Фото: twitter.com/ManCity

«Манчестер Сити» – «Боруссия» Менхенгладбах 2:0 (Первый матч – 2:0)



Голы: Де Брюйне, 12, Гюндоган, 18

«Манчестер Сити» забил два мяча в начале матча, после чего игра по их инициативе успокоилась. «Горожане» в этом матче выглядели выше уровнем, и постоянно оставалось ощущение, что добавь они в темпе, то «Боруссия» пропустит еще.

93" Конец матча!

93" Марез убегал в контратаку, но пробил мимо ворот.

90" +2 минуты.

88" Замена у «Боруссии». Вендт вместо Бенсебаини.



88" Замена у «Боруссии». Янчке вместо Эльведи.



84" Быстрая атака «Боруссии» привела к тому, что Траоре врывался в штрафную слева и пробил в дальний нижний угол ворот – мимо цели.

82" Желтая карточка у «Манчестер Сити». Фернандиньо.

80" Замена у «Боруссии». Траоре вместо Штиндля.

79" Вольф подобрал мяч возле штрафной площадки «Ман Сити» и пробил над перекладиной.

75" Замена у «Манчестер Сити». Агуэро вместо Силвы.



70" Замена у «Манчестер Сити». Стерлинг вместо Гюндогана.



69" Марез снова мог опасно пробить, но ударил прямо в руки вратарю.

66" Марез в одной атаке дважды был опасен у ворот гостей, но соперники отбились. Если был Рияд отдал пас, то могло бы быть опаснее у ворот соперников.

65" Замена у «Боруссии». Вольф вместо Тюрама.

65" Замена у «Боруссии». Плеа вместо Эмболо.

63" Замена у «Манчестер Сити». Зинченко вместо Канселу.



63" Замена у «Манчестер Сити». Фернандиньо вместо Родри.

60" Желтая карточка у «Боруссии». Лайнер.

56" После углового слева мяч задержался во вратарской «Ман Сити», но удар Бенсебаини заблокировали.

55" Желтая карточка у «Манчестер Сити». Канселу.

50" «Боруссию» снова прижали к воротам.

46" Начало второго тайма!

45" Конец первого тайма. Судья ничего не добавил.

41" Тюрам отдал отличный пас на Эмболо, но тот не смог обыграть вратаря.

35" Де Брюйне опасно пробивал со штрафного под перекладину, но Зоммер вытянул мяч.

32" Тюрам ушел от защитников и пробил, но Эдерсон забрал мяч.

32" Марез разогнался и пробил в ближний угол ворот, но вратарь забрал мяч.

27" Было очень опасно у ворот гостей. Гюндоган отозвался на заброс в штрафную, но хорошо пробить не смог.

18" Гол! Гюндоган хоронит «Боруссию». Фоден вывел Гюндогана на свидание с вратарем и тот обыграл Зоммера.

16" «Боруссия» завершила свою атаку слабым ударом по воротам, с которым Эдерсон легко справился.

12" Гол! Де Брюйне! Бельгиец пробил из-за пределов штрафной и мяч, встретившись с перекладиной, влетел в ворота.

17. Our goal of the season - wasn't a bad one was it?



1-0 (3-0) ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/1wX6yHStJM