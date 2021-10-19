Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» – «Аталанта». Онлайн трансляция

Все главные события матча на XSPORT.ua





Руслан Малиновский / Фото: Аталанта

20 октября в Лиге чемпионов состоится 3-й тур в группе F, в рамках которого «Манчестер Юнайтед» встретится с «Аталантой» украинца Руслана Малиновского.



«Манчестер Юнайтед» в первом туре проиграл «Янг Бойз» (1:2), а затем обыграл «Вильярреал» (2:1). «Аталанта» певый матч свела вничью с «Вильярреалом» (2:2), а затем выиграл у «Янг Бойз» (1:0).

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.