«Аталанта» без Малиновского в основе разгромила «Эмполи»
Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» – «Аталанта». Онлайн трансляция
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18:35
Руслан Малиновский / Фото: Аталанта
20 октября в Лиге чемпионов состоится 3-й тур в группе F, в рамках которого «Манчестер Юнайтед» встретится с «Аталантой» украинца Руслана Малиновского.
«Манчестер Юнайтед» в первом туре проиграл «Янг Бойз» (1:2), а затем обыграл «Вильярреал» (2:1). «Аталанта» певый матч свела вничью с «Вильярреалом» (2:2), а затем выиграл у «Янг Бойз» (1:0).
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.
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