Лига чемпионов. «Ювентус» обыграл «Порту», но вылетел из турнира. Как это было

Лига чемпионов. 1/8 финала:

«Ювентус» – «Порту» 3:2 (ДВ). Первый матч: 1:2.

Голы: Кьеза, 49, 63 - Сержиу Оливейра, 19 (пен.), 115

Все! "Ювентус" обыграл "Порту", но вылетел из туринра. Благодарим, что были с нами.

120+3" Мбемба получил желтую карточку.

120+2" Рабьо пробил в космос.

Три минуты добавил арбитр.

118" Диогу Лейте заменил Оливейру.

117" Гооооол! Вновь шанс! Рабьо забил головой после углового.

115" Гоооооооооооол! Порту!!!!! Оливейра пробил со штрафного низом и Щесны не смог спаси команду!

114" Рабьо получил желтую карточку.

113" Мората ! Пробил в голкипера.

111" Груич! На замахе обыграл соперника, но удар не вышел у серба.

109" Роналду удар заблокировали защитники.

106" Марегу заменил Мартинес.

Второй дополнительный майт.

103" Бернардески с ходу же получил желтую карточку.

101" Кулусевски и Бернардески заменили Артура и Кьезу.

99" Марега имел шанс забить головой, но пробил в Щесны.

96" Сандро уже второй раз откровенно фолит, но желтую дали Оливейре за разговоры.

92" Куадрадо получил желтую карточку.

Будет дополнительное время.

90+4" Кьеза получил желтую карточку.

90+3" Куадрадо мог решить исход встречи, но пробил в перекладину.

90+1" Мората забил, но рефери зафиксировал офсайд.

Пять минут добавил рефери.

90" Груич заменил Матеуса.

85" Марега вошел сам в штрафную, но пробил мимо ближнего угла.

82" Кьеза! Мог решать все в основное время, но обыграв защитника попал в Марчесина.

77" Маккени скидывал головой мяч на Роналду , но того опередил Марчесин.

75" Де Лигт заменил Бонуччи. Маккени заменил Рэмси.

74" Марега не дотянулся до мяча, а мог выходить на ворота Щесны.

71" Луиш Диаш заменил Сануси.

69" Удар Артура парировал Марчесин.

67" Офсайд зафиксировали у Кьезы.

63" Гоооооол! 2:1! Кьеза! Замкнул он навес от Куадрадо на дальней штанге.