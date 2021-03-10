Лига чемпионов. «Ювентус» обыграл «Порту», но вылетел из турнира. Как это было

Фото: twitter.com/FCPorto

Лига чемпионов. 1/8 финала:

«Ювентус» – «Порту» 3:2 (ДВ). Первый матч: 1:2.

Голы: Кьеза, 49, 63 - Сержиу Оливейра, 19 (пен.), 115

Все! "Ювентус" обыграл "Порту", но вылетел из туринра. Благодарим, что были с нами.

120+3" Мбемба получил желтую карточку.

120+2" Рабьо пробил в космос.

Три минуты добавил арбитр.

118" Диогу Лейте заменил Оливейру.

117" Гооооол! Вновь шанс! Рабьо забил головой после углового.

115" Гоооооооооооол! Порту!!!!! Оливейра пробил со штрафного низом и Щесны не смог спаси команду!

114" Рабьо получил желтую карточку.

113" Мората ! Пробил в голкипера.

111" Груич! На замахе обыграл соперника, но удар не вышел у серба.

109" Роналду удар заблокировали защитники.

106" Марегу заменил Мартинес.

Второй дополнительный майт.

103" Бернардески с ходу же получил желтую карточку.

101" Кулусевски и Бернардески заменили Артура и Кьезу.

99" Марега имел шанс забить головой, но пробил в Щесны.

96" Сандро уже второй раз откровенно фолит, но желтую дали Оливейре за разговоры.

92" Куадрадо получил желтую карточку.

Будет дополнительное время.

90+4" Кьеза получил желтую карточку.

90+3" Куадрадо мог решить исход встречи, но пробил в перекладину.

90+1" Мората забил, но рефери зафиксировал офсайд.

Пять минут добавил рефери.

90" Груич заменил Матеуса.

85" Марега вошел сам в штрафную, но пробил мимо ближнего угла.

82" Кьеза! Мог решать все в основное время, но обыграв защитника попал в Марчесина.

77" Маккени скидывал головой мяч на Роналду , но того опередил Марчесин.

75" Де Лигт заменил Бонуччи. Маккени заменил Рэмси.

74" Марега не дотянулся до мяча, а мог выходить на ворота Щесны.

71" Луиш Диаш заменил Сануси.

69" Удар Артура парировал Марчесин.

67" Офсайд зафиксировали у Кьезы.

63" Гоооооол! 2:1! Кьеза! Замкнул он навес от Куадрадо на дальней штанге.

#JuveFCP #UCL



Juventus 2 1 Porto | GOAL Chiesa HD my man



to never miss any goal Follow @Yeshwajoe pic.twitter.com/my9EkhqjJI — Yeshwajoe (@Yeshwajoe) March 9, 2021

61" Сарр заменил Отавио.

58" Кьеза! Не попал в пустые ворота, хотя уже обыграл Марчесина!

54" На самом деле такие удары после свитка в каждом матче - очень странная желтая карточка, тем более в ЛЧ.

53" Удаление! Тареми ударил после свистка и получил вторую желтую карточку.

52" Тареми получил желтую карточку.

49" Гооооооол! 1:1! Бонуччи забросил на Роналду, тот оставил мяч Кьезе и Федерико забил в девятку.

WHAT A GOAL BY CHIESA! RONALDO ASSIST. COMEBACK IS ON #UCL pic.twitter.com/h7XMWQNr0F — ً (@Asensii20) March 9, 2021

Возобновилась встреча!

Перерыв.

45+3" Отавио получил желтую карточку.

45+2" Щесны вновь на месте после удара от Сержиу Оливейры.

41" Бонуччи на втором этаже опередил Марчесин.

39" Удар Артура вышел мимо ворот.

35" Уверенно ведет игру "Порту".

30" Удар Рабьо намертво забрал Марчесин.

27" Мората! Какой момент вновь упустил испанец! Получил мяч перед воротами, но пробил прямо в Марчесина.

24" Вновь момент у "Порту", но удар Отавиу взял Щесны.

19" Гооооооооол! Сержиу Оливейра уверенно обыграл Щесны.

Sergio Oliveira le transforme !pic.twitter.com/UoIi5JVa7Z — Feuille de Match (@Feuille2Match_) March 9, 2021

17" Пенальти! Демирал сфолил на Тареми в штрафной.

10" Рэмси пробил головой, но мяч прошел рядом с девяткой.

7" Что за матч! Тареми пробил вначале в защитника, а на добивании пробил в перекладину.

6" Марега почти вышел один на один, но защитники помогли Щесны.

3" Ответ от "Юве"! Куадрадо навесил на Морату, но тот пробил прямо в Марчесина.

2" Вот и момент! Урибе пробил с линии штрафной, мяч прошел рядом со штангой.

Игра началась!

Арбитр - Бьорн Кейперс.

Составы команд:

Добрый вечер. XSPORT.ua начинает текстовую трансляцию ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Порту".

«Ювентус» 9 марта в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет против «Порту».

Начало матча – в 22:00. Следить за матчем «Ювентус» – «Порту» онлайн можно будет на нашем сайте.

Первый матч завершился победой «Порту» (2:1).