Лига конференций. «КуПС» вырвал ничью с «Ворсклой». Как это было

Решающий гол финны забили в конце встречи

Фото: ФК Ворскла

Лига конференций. Квалификация:

«КуПС» – «Ворскла» 2:2



Голы: Удо, 6, Томас, 90+7 - Кане, 29, Тилль, 54 (пен.)

Матч завершен.

90+7" Не удержали! Томас сумел протолкнуть мяч в ворота после суматохи в штрафной.

90+1" Опасно! Удо мог забивать, но Ризнык спас полтавчан шикарным сэйвом!

88" Кравчук заменил Пуцлина.

85" Похоже сдались финны. Атаки не получаются у хозяев.

84" Боатенг получил желтую карточку.

82" Вакула заменил Степанюка.

81" Желтую карточку получил Ниссала.

78" Рангель заменил Себбана.

75" Челядин заменил Кане.

68" Бондаренко получил желтую карточку.

66" Села "Ворскла" в защиту. КуПС ничего создать пока не может.

65" Икауниек получил желтую карточку.

63" Икауниек заменил Поповича.

58" Удо пробил, но его удар заблокировал Скляр.

54" Гооооооооол! Тилль реализовал приговор!

53" Пенальти! Игру рукой зафиксировал арбитр.

52" Подача от Кане не нашла никого из игроков полтавской команды.

48" Едва не ошибся Ризнык на выходе, но Якубу подстраховал голкипера и выбил мяч с вратарской.

Второй тайм!

Перерыв.

43" Попович получил желтую карточку.

42" Пердута прострелил, но был в офсайде.

39" Сильный удар Нисселя - Ризнык на месте.

36" Степанюк пробил головой - выше ворот.

32" Выровняли полтавчане игру. Похоже, приспособились к штучному газону.

29" Гоооооооооооооол! 1:1! Канееее! Получил пас полузащитник ворвался в штрафную и ловко пробил между голкипером.

27" Чеснаков пробил, но попал защитника.

23" Вновь стрелял Удо, но Ризнык на этот раз на месте.

21" Скляр сфолил в штрафной на голкипере. Свободный удар.

17" Прорвался Пердута по флангу, но вот навесить ему помешал газон.

13" Еще момент у хозяев, но Пуцлин заблокировал удар соперника.

10" Угловой у "Ворсклы" не получился.

6" Гоооооол! 1:0! Забивают финны в своей первой же атаке. Удо пробил из-за штрафной и отправил мяч в угол ворот!

4" Какой момент! Степанюк мог открывать счет после ошибки голкипера, но не попал в створ ворот.

2" Первый навес от Кане - мяч не нашел адресата.

Матч начался!

Арбитр из Беларуси - Дмитрий Дмитриев

Составы команд:

КуПС: Крейдель — Хямяляйнен, Томас, Тойвомяки, Каррильо — Себбан, Аджей-Боатенг — Узочукву, Попович, Ниссиля — Удо.

Запасные: Риссанен, Ниба, Рангел, Икауниекс, Юрю, Ярвинен, Пирттийоки, Хейнонен, Хаарала.

Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Бондаренко — Пердута, Пуцлин, Скляр, Тилль, Якубу — Кане — Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Исенко, Луизао, Пешич, Кравчук, Челядин, Эсеола, Коджови, Кушниренко, Вакула.

Добрый вечер. XSPORT.ua начинает текстовую трансляцию встречи Лиги конференций КуПС - Ворскла.

22 июля «Ворскла» в первом матче сезона сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги конференций UEFA. В соперниках у полтавчан – финский «КуПС».

Матч начнется в 19:00. Первая встреча состоится на стадионе соперника в Финляндии. Ответная игра – через неделю в Полтаве.

Следите за матчем «КуПС» – «Ворскла» онлайн на нашем сайте в этой новости.