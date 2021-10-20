Лига конференций. ЦСКА София – «Заря». Онлайн трансляция

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Фото: Заря

21 октября в Лиге состоится третий тур группового єтапа, в рамках которого в группе С «Заря» в Софии сыграет с ЦСКА.



В первых двух турах «Заря» проиграла два матча «Буде-Глимт» и «Роме», уступив со счетом 1:6. ЦСКА в первом туре был разгромлен «Ромой», а во втором сыграл вничью с «Будё-Глимт».

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.