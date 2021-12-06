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Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
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6 декабря 08:20
9 декабря «Заря» дома в рамках 6-го тура группового этапа Лиги конференций примет норвежский «Буде-Глимт».
После пяти туров «Заря» с 6 очками находится на третьей позиции в группе C. «Буде-Глимт» занимает первое место с 11 очками.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 19:45.
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