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Лига Конференций. «Заря» разгромно проиграла «Роме». Как это было

Все главные события матча на XSPORT.ua

Футбол Лига конференций UEFA
30 сентября 21:14
Лига Конференций. «Заря» разгромно проиграла «Роме». Как это было
Фото: Заря

«Заря» – «Рома» 0:3

Голы: Эль-Шарави, 7, Смоллинг, 66, Абрахам, 68

94" Конец матча!

92" Замена у «Зари». Снурницын вместо Фаворова.

92" Замена у «Зари». Овуса вместо Громова.

90" +3 минуты.

83" Желтая карточка у «Ромы». Руи Патрисиу.

83" Замена у «Зари». Лунев вместо Кабаева.

82" Шахаб пробил выше ворот со штрафного с правого угла штрафной.

81" Желтая карточка у «Ромы». Кумбулла.

78" Замена у «Ромы». Майораль вместо Эль-Шарави.

77" Замена у «Ромы». Вильяр вместо Пеллегрини.

70" Замена у «Ромы». Диавара вместо Дарбо.

69" Замена у «Зари». Шахаб вместо Сайядманеша.

69" Замена у «Зари». Кристиан вместо Булецы.

68" Гол! Абрахам! 0:3! Мяч был у Дзаньоло, но подбежал Фаворов и выбил его на Абрахама, который расстрелял ворота.

66" Гол! «Рома»! Подача углового с левого фланга, Цвек на ближней штанге сбросил головой мяч назад где Смоллинг даже без прыжка вколотил головой мяч в ворота.

64" Абрахама вывели на убойную позицию, он обошел Фаворова как стоячего и пробил в штангу.

63" Дарбо обыграл двух защитников, вошел в штрафную и пробил из-под Фаворова – Мацапура отбил мяч.

62" Замена у «Ромы». Абрахам вместо Шомуродова.

62" Замена у «Ромы». Дзаньоло вместо Переса.

58" Перес рванул к воротам и пробил из-под Хомченовского. Мацапура отбил мяч прыжком в дальний нижний угол.

54" Саядманеш был на отличной позиции на углу вратарской, но вместо удара неудачно прострелил.

46" Начался второй тайм!

45" Конец первого тайма.

42" Эль-Шарави издали пробил над левой девяткой ворот луганчан.

41" Удар Булецы издали заблокировали, поскольку он пробил лишь вторым касанием. И так весь матч, пробивая лучанчане в касание, то были бы моменты, а нанесенный удар вторым касанием блокируется.

30" Пеллегрини с углового пробил выше ворот «Зари».

29" Шомуродова вывели на свидание с вратарем, но форвард попал в ногу Мацапуре.

28" Эль-Шарави издали пробил низом в дальний угол ворот, где круглого поймал Мацапура.

26" Эль-Шарави чуть не прорвался один на один с голкипером «Зари», но Фаворов вовремя успел выбить мяч из-под его ног.

22" Эль-Шарави с линии штрафной закручивал под дальнюю девятку, но там Мафапура отбил мяч.

17" Громов с линии штрафной пробил в руки голкипера.

12" Громов неточно пробил из-за пределов штрафной.

7" Гол! «Рома»! Эль Шарави. Резрезающая передача Дарбоэ вывел убежавшего за спины защитника Эль-Шарави на ворота, он обыграл Цацапуру и закотил мяч в пустые ворота. 

1" Матч начался!

Стартовые составы:

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский, Булеца, Назарина, Кочергин, Кабаев, Громов, Аллахьяр.

Запасные: Жилкин, Лунев, Шахаб, Гладкий, Фримпонг, Кристиан, Снурницын, Алефиренко.

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Кумбула, Смоллинг, Калафьори, Дарбо, ристанте, Перес, Пеллегрини, Эль Шаарави, Шомуродов.

Запасные: Фусато, Винья, Вильяр, Абрахам, Рейнолдс, Майораль, Дзаньоло, Манчини, Диавара, Бове, Залевски, Мхитарян.

" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем онлайн трансляцию матча «Заря» – «Рома».

30 сентября в Запорожье состоится матч 2-го тура в группе С Лиги конференций между луганской «Зарей» и римской «Ромой».

В первом туре «Заря» проиграла со счетом 1:3 норвежскому «Будё-Глимт», а «Рома» разбила софийский ЦСКА 5:1.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 19:45.

Карен Агабекян
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