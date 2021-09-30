Лига Конференций. «Заря» разгромно проиграла «Роме». Как это было
«Заря» – «Рома» 0:3
Голы: Эль-Шарави, 7, Смоллинг, 66, Абрахам, 68
94" Конец матча!
92" Замена у «Зари». Снурницын вместо Фаворова.
92" Замена у «Зари». Овуса вместо Громова.
90" +3 минуты.
83" Желтая карточка у «Ромы». Руи Патрисиу.
83" Замена у «Зари». Лунев вместо Кабаева.
82" Шахаб пробил выше ворот со штрафного с правого угла штрафной.
81" Желтая карточка у «Ромы». Кумбулла.
78" Замена у «Ромы». Майораль вместо Эль-Шарави.
77" Замена у «Ромы». Вильяр вместо Пеллегрини.
70" Замена у «Ромы». Диавара вместо Дарбо.
69" Замена у «Зари». Шахаб вместо Сайядманеша.
69" Замена у «Зари». Кристиан вместо Булецы.
68" Гол! Абрахам! 0:3! Мяч был у Дзаньоло, но подбежал Фаворов и выбил его на Абрахама, который расстрелял ворота.
66" Гол! «Рома»! Подача углового с левого фланга, Цвек на ближней штанге сбросил головой мяч назад где Смоллинг даже без прыжка вколотил головой мяч в ворота.
64" Абрахама вывели на убойную позицию, он обошел Фаворова как стоячего и пробил в штангу.
63" Дарбо обыграл двух защитников, вошел в штрафную и пробил из-под Фаворова – Мацапура отбил мяч.
62" Замена у «Ромы». Абрахам вместо Шомуродова.
62" Замена у «Ромы». Дзаньоло вместо Переса.
58" Перес рванул к воротам и пробил из-под Хомченовского. Мацапура отбил мяч прыжком в дальний нижний угол.
54" Саядманеш был на отличной позиции на углу вратарской, но вместо удара неудачно прострелил.
46" Начался второй тайм!
45" Конец первого тайма.
42" Эль-Шарави издали пробил над левой девяткой ворот луганчан.
41" Удар Булецы издали заблокировали, поскольку он пробил лишь вторым касанием. И так весь матч, пробивая лучанчане в касание, то были бы моменты, а нанесенный удар вторым касанием блокируется.
30" Пеллегрини с углового пробил выше ворот «Зари».
29" Шомуродова вывели на свидание с вратарем, но форвард попал в ногу Мацапуре.
28" Эль-Шарави издали пробил низом в дальний угол ворот, где круглого поймал Мацапура.
26" Эль-Шарави чуть не прорвался один на один с голкипером «Зари», но Фаворов вовремя успел выбить мяч из-под его ног.
22" Эль-Шарави с линии штрафной закручивал под дальнюю девятку, но там Мафапура отбил мяч.
17" Громов с линии штрафной пробил в руки голкипера.
12" Громов неточно пробил из-за пределов штрафной.
7" Гол! «Рома»! Эль Шарави. Резрезающая передача Дарбоэ вывел убежавшего за спины защитника Эль-Шарави на ворота, он обыграл Цацапуру и закотил мяч в пустые ворота.
1" Матч начался!
" Стартовые составы:
«Заря»: Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский, Булеца, Назарина, Кочергин, Кабаев, Громов, Аллахьяр.
Запасные: Жилкин, Лунев, Шахаб, Гладкий, Фримпонг, Кристиан, Снурницын, Алефиренко.
«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Кумбула, Смоллинг, Калафьори, Дарбо, ристанте, Перес, Пеллегрини, Эль Шаарави, Шомуродов.Запасные: Фусато, Винья, Вильяр, Абрахам, Рейнолдс, Майораль, Дзаньоло, Манчини, Диавара, Бове, Залевски, Мхитарян.
" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем онлайн трансляцию матча «Заря» – «Рома».
30 сентября в Запорожье состоится матч 2-го тура в группе С Лиги конференций между луганской «Зарей» и римской «Ромой».
В первом туре «Заря» проиграла со счетом 1:3 норвежскому «Будё-Глимт», а «Рома» разбила софийский ЦСКА 5:1.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 19:45.
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