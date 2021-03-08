Лишь Цыганков смог забить Франции на «Стад де Франс» в составе сборной Украины

Виктор Цыганков / Фото - УАФ

Сборная Украины уже 24 марта стартует в отборе на чемпионат мира-2022 матчем с Францией. Встреча состоится на «Стад де Франс», сообщает официальный сайт УАФ.

Лишь раз «сине-желтые» сумели избежать поражения в поединка с «ле бле» на этом стадионе, сыграв в сухую ничью. Разница мячей в пяти играх составила 1:13.

Графика - УАФ

Автором единственного мяча сборной Украины в этих матчах стал вингер Виктор Цыганков. Однако французы оформили сразу семь мячей в ответ в той встрече.

Ранее полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал непопадание в расширенный список Андрея Шевченко.