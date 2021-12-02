«Ливерпуль» одержал разгромную победу в мерсисайдском дерби

Дублем отметился Мохаммед Салах

фото - The Independent

В матче 14-го тура АПЛ «Эвертон» на «Гуддисон Парк» принимал соседей по городу – «Ливерпуль».

Гости открыли счет уже на 9-й минуте благодаря мячу капитана команды Джордана Хендерсона.

Вскоре Мохаммед Салах удвоил преимущество «скаузеров», а под занавес первого тайма Демараю Грею удалось сократить отставание хозяев.

Но во второй половине встречи «красные» спокойно довели дело до победы над заклятым противником – Салах и Диогу Жота довели дело до разгрома.

После победы в мерсисайдском дерби подопечные Клоппа идут на третьей строчке в таблице АПЛ, отставая от лидеров «Челси» всего лишь на два пункта.

АПЛ, 14-й тур

«Эвертон» – «Ливерпуль» 1:4

Голы: Грэй, 38 – Хендерсон, 9, Салах, 19, 64, Жота, 79.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Таунсенд (Делф, 73), Дукуре, Аллан, Грэй (Тосун, 85), Ришарлисон, Рондон (Гордон, 59).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 83), Фабиньо, Тиаго Алькантара (Милнер, 75), Салах, Диогу Жота (Минамино, 88), Мане.

Предупреждения: Таунсенд (16), Аллан (31), Тиаго Алькантара (39), Динь (40), Грэй (44), Робертсон (63), ван Дейк (80).