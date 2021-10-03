«Ливерпуль» с «Манчестер Сити» поделили очки в феерическом матче
В матче седьмого тура АПЛ «Ливерпуль» на «Энфилде» принимал «Манчестер Сити».
Первая половина прошла без забитых мячей – Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола присматривались друг к другу.
Лишь на 59-й минуте Садио Мане удалось размочить счет, но уже через 10 минут Фил Фоден сравнял счет в игре.
Вскоре уже другая звезда атаки «красных» Мохаммед Салах вывел хозяев вперед.
На 81-й минуте еще один атакующий хавбек «горожан» отличился – Кевин Де Брюйне помог команде во второй раз отыграться.
АПЛ, 7-й тур
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» 2:2
Голы: Мане, 59, Салах, 76 – Фоден, 69, Де Брюйне, 81.
«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Милнер (Гомес, 78), Салах, Мане, Диогу Жота (Фирмино, 68).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Стерлинг, 66), Фоден, Габриэл Жезус.
Предупреждения: Рубен Диаш (26), Милнер (42), Жоау Канселу (56), Диогу Жота (65), Бернарду Силва (77), Фабиньо (83).
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