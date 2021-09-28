Луческу наигрывал Супрягу в стартовом составе на матч с «Баварией» – источник

«Динамо» сыграет против одного из сильнейших клубов мира 29-го сентября

Владислав Супряга / Фото: Динамомания

Форвард «Динамо» Владислав Супряга выйдет в стартовом составе команды на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Баварией», сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside».

«Возможно вы будете удивлены, но вполне вероятен вариант выхода в основе завтрашнего матча Владислава Супряги. Именно его наигрывал на последних тренировках на острие атаки тренерский штаб. И именно Влад является тем профайлом луческовского форварда для выездных матчей с топ-командами – убежать и забить».

Онлайн трансляция матча «Бавария» – «Динамо».