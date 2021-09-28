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Луческу наигрывал Супрягу в стартовом составе на матч с «Баварией» – источник
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28 сентября 14:18
Владислав Супряга / Фото: Динамомания
Форвард «Динамо» Владислав Супряга выйдет в стартовом составе команды на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Баварией», сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside».
«Возможно вы будете удивлены, но вполне вероятен вариант выхода в основе завтрашнего матча Владислава Супряги. Именно его наигрывал на последних тренировках на острие атаки тренерский штаб. И именно Влад является тем профайлом луческовского форварда для выездных матчей с топ-командами – убежать и забить».
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