«Шкурин стал мощнее при Луческу» – Дулуб о соотечественнике
Луческу – один из кандидатов на должность главного тренера сборной Румынии
Также рассматриваются еще пять кандидатур
Мирча Луческу / Фото: Динамо
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу оказался в списке кандидатов на должность главного тренера сборной Румынии, сообщает telekomsport.ro,
Источники заявили, что главный тренер сборной Румынии Мирел Рэда в ноябре намерен покинуть команду после завершения отбора на чемпионат мира-2022.
Кроме Луческу, среди кандидатов Дан Петреску, Адриан Муту, Космин Олэрою, Эдуард Иорданеску и Лауренциу Регекампф.
Комментарии 0