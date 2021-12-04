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Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» и укрепил лидерство в Примере

За команду Анчелотти забили Винисиус и Йович
Футбол Примерa (Испания)
00:03
Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» и укрепил лидерство в Примере
Фото: Getty Images

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» принимал «Реал Мадрид».

Гости свои мячи забили во 2-м тайме (отличились Винисиус и Йович), а хозяева поля ответить так и не сумели.

Гол Винисиуса:

Гол Йовича:

Спокойная победа мадридского клуба, который укрепляет свое лидерство в турнирной таблице Примеры, набрав уже 39 очков. У ближайшего преследователя – «Севильи», 31 балл.

Примера, 16-й тур

«Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид» 0:2

Голы: Винисиус, 47, Йович, 57

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 68), Ле Норман, Субельдия, Рико (Муньос, 86), Янузай (Порту, 68), Гевара (Турриентес, 61), Субименди, Серлот (Барренечеа, 61), Исак, Ойарсабаль.

«Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос (Вальверде, 81), Каземиро (Камавинга, 65), Бензема (Йович, 17), Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81).

Предупреждения: Субельдия (26), Янузай (60).

Петр Приходько
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Реал Сосьедад

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