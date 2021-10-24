Максимов назвал неочевидную вещь, которая развивает мышление футболистов

Юрий Максимов / Фото: Twitter

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов заявил, что игра в карты помогает развивать умственные способности футболистов.

Я даже сейчас в команду пришел и футболистов спросил: «Почему вы в карты не играете?» Нас в свое время даже заставляли. Я как тренер считаю, что карты – это ум. Кто хорошо играет в покер, тот хорошо думает на поле.

Мы с футболистами тоже играем иногда, пару сдач могу с ребятами сыграть».