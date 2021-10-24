Экс-арбитр FIFA оценил верность удаления в матче «Ворсклы» и «Шахтера»
Максимов назвал неочевидную вещь, которая развивает мышление футболистов
Тренер «Ворсклы» заставляет своих подопечных играть в карты
Юрий Максимов / Фото: Twitter
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов заявил, что игра в карты помогает развивать умственные способности футболистов.
«Главный тренер «Вердера» Томас Шааф с нами в карты играл. Помню, в самолете летим, так в карты заигрались, что он попросил стюардессу не ходить, чтоб не мешала играть.
Я даже сейчас в команду пришел и футболистов спросил: «Почему вы в карты не играете?» Нас в свое время даже заставляли. Я как тренер считаю, что карты – это ум. Кто хорошо играет в покер, тот хорошо думает на поле.
Мы с футболистами тоже играем иногда, пару сдач могу с ребятами сыграть».
Напомним, в 12-м туре УПЛ «Ворскла» уступила «Шахтеру» (0:2).
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