Малиновский и Коваленко остались в запасе «Аталанты» на матч со «Специей»

В 27-м туре итальянской Серии А «Аталанта» в родных стенах примет «Специю». Пресс-служба бергамасков опубликовала стартовый состав на игру.

В него не вошли полузащитники Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Украинцы начнут поединок со скамейки запасных.

Gli 11 scelti da Mister Gasperini per #AtalantaSpezia!

Here's your #StartingXI to face Spezia!

