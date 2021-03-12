Коваленко: «Хочется удачно начать квалификацию к чемпионату мира-2022»
Малиновский и Коваленко остались в запасе «Аталанты» на матч со «Специей»
Зимний новичок бергамасков ожидает своего дебюта за новый клуб
Руслан Малиновский / Фото - Аталанта
В 27-м туре итальянской Серии А «Аталанта» в родных стенах примет «Специю». Пресс-служба бергамасков опубликовала стартовый состав на игру.
В него не вошли полузащитники Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Украинцы начнут поединок со скамейки запасных.
Gli 11 scelti da Mister Gasperini per #AtalantaSpezia!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 12, 2021
Here's your #StartingXI to face Spezia!
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Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/a40EpslL4T
Игру чемпионата Италии можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Аталанта» – «Специя» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 21:45.
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