Малиновский и Коваленко остались в запасе «Аталанты» на матч со «Специей»

Руслан Малиновский / Фото - Аталанта

В 27-м туре итальянской Серии А «Аталанта» в родных стенах примет «Специю». Пресс-служба бергамасков опубликовала стартовый состав на игру.

В него не вошли полузащитники Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Украинцы начнут поединок со скамейки запасных.

Игру чемпионата Италии можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Аталанта» – «Специя» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 21:45.