Малиновский: «Мне очень не хватало этого гола для уверенности»

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский высказался о победе над «Специей» (5:2) в матче 13-го тура Серии А.

В начале было непросто, потому что они забили быстрый гол. Они неплохо играли, у них были неплохие контратаки, но первый тайм мы закончили со счетом 3:1.

Конечно, я очень рад, что забил гол. Я считаю, что мне очень не хватало этого гола для уверенности».