«Аталанта» и «Специя» устроили голевое шоу, Малиновский сыграл против Коваленко, один из них забил
Малиновский: «Мне очень не хватало этого гола для уверенности»
Хавбек «Аталанты» забил «Специи»
21 ноября 14:33
Руслан Малиновский / Фото: Getty Images
Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский высказался о победе над «Специей» (5:2) в матче 13-го тура Серии А.
«Для нас эта победа очень важна, потому что с командами, которые идут внизу турнирной таблицы, мы должны выигрывать.
В начале было непросто, потому что они забили быстрый гол. Они неплохо играли, у них были неплохие контратаки, но первый тайм мы закончили со счетом 3:1.
Конечно, я очень рад, что забил гол. Я считаю, что мне очень не хватало этого гола для уверенности».
В турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» после этой победы вышла в топ-4.
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