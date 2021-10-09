Беланов: «У Украины хватает качественных исполнителей вместо Зинченко и Малиновского»
Малиновский оценил шансы «Аталанты» на чемпионство Италии
Полузащитник считает, что не стоит забегать наперед
9 октября 16:40
Руслан Малиновский / Фото: Eurosport
Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский оценил шансы своей команды на скудетто в нынешнем сезоне. Слова украинца приводит Calciomercato.
«Давайте не думать об этом. Будет неправильно говорить о скудетто сейчас. Наша цель – побеждать в каждом матче.
«Интер» потерял Лукаку, «Ювентус» – Роналду. Но чемпионат сложнее, чем в прошлом сезоне».
Напомним, сегодня сборная Украины без Малиновского проведет матч с Финляндией в отборе на ЧМ-2022.
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