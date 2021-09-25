Малиновский поучавствовал в двух голах «Аталанты» и помог команде набрать очки с чемпионским «Интером»

Победить команде из Бергамо помешала система VAR

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В матче шестого тура Серии А чемпион Италии «Интер» принимал на своем поле «Аталанту».

Форвард хозяев Лаутаро Мартинес открыл счет уже на 4 минуте.

Вскоре в дело вмешался украинский хавбек Руслан Малиновский, сначала забив потрясающим дальним ударом, а после своим выстрелом создав голевой момент для Толоя.

«Нерадзурри» усилили давление на соперника, и вратарю «богини» Муссо пришлось нехило постараться – голкипер совершил несколько ярких сейвов.

В конце-концов хозяева сравняли счет усилиями Эдина Джеко.

Под занавес встречи Пикколо забил гол, который был должен стать победным, но рефери после просмотра VAR отменил взятие ворот из-за того, что ранее мяч пересек линию поля.

Серия А, 6-й тур

«Интер» – «Аталанта» 2:2

Голы: Лаутаро, 5, Джеко, 71 – Малиновский, 30, Толой, 38.

«Интер»: Малиновский (4), Бастони (12), Паломино (19), Сапата (21), Чалханоглу (43), Дзаппакоста (64), Барелла (70).

«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста (Пашалич, 77), Паломино (Мэле, 70), Толои, Демирал, Гозенс, де Рон, Фройлер, Пессина (Гимшити, 63), Малиновский (Иличич, 62), Сапата (Пикколи, 63).

Предупреждения: Малиновский (4), Бастони (12), Паломино (19), Сапата (21), Чалханоглу (43), Дзаппакоста (64), Барелла (70).