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«Манчестер Юнайтед» назначил первого в истории спортивного директора
Также в клубе появился новый технический директор
Фото: twitter/ManUtd
«Манчестер Юнайтед» назначил первого в истории спортивного директора.
Им стал Джон Мерто, который работает в клубе с ноября 2013 года, сообщает сайт клуба.
Мерто будет руководить и отвечать за все операции и стратегию в мужских и женских командах клуба, а также в академии, включая трансферы. Также он будет тесно сотрудничать с тренером Уле Гуннаром Сульшером.
Экс-игрок команды Даррен Флетчер назначен техническим директором МЮ.
We are pleased to announce the appointment of John Murtough as the club's new Football Director, and Darren Fletcher as Technical Director.#MUFC— Manchester United (@ManUtd) March 10, 2021
Команда идет 2-й в таблице АПЛ.
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