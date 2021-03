«Манчестер Юнайтед» назначил первого в истории спортивного директора.

Им стал Джон Мерто, который работает в клубе с ноября 2013 года, сообщает сайт клуба.

Мерто будет руководить и отвечать за все операции и стратегию в мужских и женских командах клуба, а также в академии, включая трансферы. Также он будет тесно сотрудничать с тренером Уле Гуннаром Сульшером.

Экс-игрок команды Даррен Флетчер назначен техническим директором МЮ.

We are pleased to announce the appointment of John Murtough as the club's new Football Director, and Darren Fletcher as Technical Director.#MUFC