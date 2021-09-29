«Манчестер Юнайтед» - «Вильярреал»: прогноз на матчи Лиги чемпионов

Месть проигравших

«Манчестер Юнайтед» на бумаге казался перед началом группового этапа очевидным фаворитом своей группы. Но сенсационное поражение 1:2 от «Янг Бойз» откинуло команду Сульшера на последнее место. И англичанам ещё сильно повезло, что в параллельном матче «Вильярреал» с «Аталантой» сыграли вничью. Потеря очков прямыми конкурентами «Красным Дьяволам» только на руку.

Но следует понимать, что у результата 1:2 в гостях против «Янг Бойз» есть объективные причины. В первую очередь, это удаление Ван-Биссаки, которое поломало все тактические построения гостей. Второй немаловажный фактор – синтетический газон на поле бернцев, на котором уже не один клуб в Европе поломал себе зубы.

На «Театре мечты» в среду всё должно пройти для «Ман Юнайтед» по-другому. Тем более, что англичанами движет стремление взять реванш у «Подводников» за недавнее поражение в финале Лиги Европы. Если так случится, что после второго тура ЛЧ манкунианцы останутся с нулём в графе набранных очков, во время ближайшей международной паузы в кресле менеджера «МЮ» может появиться новая фигура.

В успех «Вильярреала» на «Олд Траффорд» можно было бы поверить, если бы не одно но. Большое НО, а точнее – CR7. Фактор возвращения Роналду на родной стадион обязательно сыграет в этой игре. Ждём гола от неувядающего португальца, готового побить рекорд Икера Касильяса. 178-й матч в Лиге чемпионов – отличная дата, чтобы забить.

Прогноз на матч «МЮ» - «Вильярреал»: гол Роналду за 1,75