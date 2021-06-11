Манчини: «Италия должна с уважением отнестись к Турции»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением сайту UEFA о предстоящем матче на Евро-2020 против Турции.
«Матч открытие — это всегда сложнейший из поединков. Но мы должны сосредоточиться на поставленной задаче. И радоваться моменту. Мы безгранично уважаем сборную Турции. Это классная команда с сильными игроками. Но мы должны думать, прежде всего, о себе. Жаль, что стадион не будет полон, но 16 тысяч болельщиков все-таки смогут присутствовать на матче. Пусть даже часть из них, вероятно, будет болеть за Турцию. Безусловно, это шаг в правильном направлении.
Пришло время вернуться к тому, чтобы своей игрой приносить радость болельщикам. Это станет одной из наших целей — радовать людей. Будем стараться изо всех сил. Первая игра — всегда самая трудная, но мы должны избавить себя от подобных мыслей. Необходимо работать и получать от этого удовольствие.
Мы обязаны со всем уважением отнестись к сборной Турции. Это — команда, в которой полно талантов. Матчи открытия всегда сложны: эмоций будет много, но чересчур увлекаться ими нельзя. Не думаю, что нам грозит избыток энтузиазма: у болельщиков он может проявляться, но мы-то знаем, кто нам противостоит. Желание стать главными героями этого Евро огромно, однако этот матч можно провести беззаботно, с легким сердцем. И мы можем это сделать!
Пока еще ничего не решено со стартовым составом. Есть множество моментов, которые необходимо учесть, но все игроки предельно сосредоточены. Они знают, что, даже если не выйдут с первой минуты, все равно могут быть востребованы по ходу встречи».
Начало матча - в 22:00.
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