Марез: «Когда «Ливерпуль» выхватил у нас титул – это нас мотивировало»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез признался RMC Sport, что хотел бы завершить карьеру в своем нынешнем клубе.

С «Лестером» я выиграл свой первый титул победителя Премьер-лиги. Никто не ожидал, что это произойдёт. У меня навсегда останутся особенные воспоминания об этом событии. Но и с «Манчестер Сити» выиграть титул было нелегко. Каждый год конкуренция заставляет нас двигаться вперёд. Когда «Ливерпуль» выхватил у нас титул, мы были недовольны, это мотивировало нас. Так что новый титул стал особенным».