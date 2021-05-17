Месси хочет получать в «Ман Сити» не менее 25 миллионов фунтов
Марез: «Когда «Ливерпуль» выхватил у нас титул – это нас мотивировало»
Полузащитник хочет завершить карьеру в «Ман Сити».
17 мая 14:47
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез признался RMC Sport, что хотел бы завершить карьеру в своем нынешнем клубе.
«Я отлично себя чувствую в «Манчестер Сити». У меня нет желания искать другой клуб. Я не знаю, как сложится ситуация, но мне хорошо в этом городе. Я хочу быть здесь. Я хочу завершить карьеру в Англии, в «Манчестер Сити».
С «Лестером» я выиграл свой первый титул победителя Премьер-лиги. Никто не ожидал, что это произойдёт. У меня навсегда останутся особенные воспоминания об этом событии. Но и с «Манчестер Сити» выиграть титул было нелегко. Каждый год конкуренция заставляет нас двигаться вперёд. Когда «Ливерпуль» выхватил у нас титул, мы были недовольны, это мотивировало нас. Так что новый титул стал особенным».
«Ман Сити» уже выиграл титул АПЛ и сыграет в финале Лиги чемпионов.
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