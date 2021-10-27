«Шахтер» и «Динамо» – во второй 50-ке клубов по общей трансферной стоимости игроков
Маркевич: «Если мы не дадим бой «Динамо», то для чего существует эта команда?»
У команды уже десять поражений в УПЛ
Остап Маркевич / фото - ФК Мариуполь
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от кубкового матча против киевского «Динамо»:
«Не может быть такого, чтобы мы не дали бой. Для чего тогда существует эта команда? Мы будем играть исключительно на победу игре с «Динамо».
Естественно, наш состав будет отличаться от обычного. У нас через двое суток следующая игра и нужно учесть это. Логично, что у нас будут и некоторые изменения в тактике на игру».
Команды сойдутся между собой уже сегодня, 27 октября в 17:00.
Киевляне возглавляют турнирную таблицу УПЛ, в то время как подопечные Маркевича идут на последнем месте, набрав лишь 4 очка.
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