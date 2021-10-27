Маркевич: «Если мы не дадим бой «Динамо», то для чего существует эта команда?»

У команды уже десять поражений в УПЛ

Остап Маркевич / фото - ФК Мариуполь Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от кубкового матча против киевского «Динамо»: «Не может быть такого, чтобы мы не дали бой. Для чего тогда существует эта команда? Мы будем играть исключительно на победу игре с «Динамо». Естественно, наш состав будет отличаться от обычного. У нас через двое суток следующая игра и нужно учесть это. Логично, что у нас будут и некоторые изменения в тактике на игру». Команды сойдутся между собой уже сегодня, 27 октября в 17:00. Киевляне возглавляют турнирную таблицу УПЛ, в то время как подопечные Маркевича идут на последнем месте, набрав лишь 4 очка.