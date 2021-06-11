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Маркевич: «Хотел бы видеть сборную Украины в полуфинале Евро-2020»

Тренер считает, что команде под силу обыграть Нидерланды
Футбол Евро-2020
19:31
Маркевич: «Хотел бы видеть сборную Украины в полуфинале Евро-2020»
Мирон Маркевич / Фото: УАФ

Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о шансах сборной Украины на Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

- Чтобы в плей-офф рассчитывать на не такого авторитетного соперника, нужно выигрывать группу. Мы можем, например, обыграть Нидерланды?

– Почему нет? Чаще всего первая игра проходит примерно в равной борьбе. Понятно, что с хозяевами будет непросто, но не так сейчас страшен черт, как его малюют.

В каком стиле будет действовать сборная Украины – об этом знает только главный тренер, но, думаю, что наша команда может и на контратаках действовать, и прессинговать соперника на его половине поля. Посмотрим.

- Для вас лично результат сине-желтых считался бы удовлетворительным?

– Хотел бы видеть сборную Украины в полуфинале чемпионата Европы. Нужно ставить высокую планку. При удачном стечении обстоятельств и сопутствующего фарта можно побороться за место в четверке лучших сборных континента.

Но здесь очень важно избежать травм, поскольку для нас это может стать проблемой. Поэтому верим в лучшее и держим кулаки за нашу главную команду страны

Матч Нидерланды – Украина состоится 13-го июня в Амстердаме.

Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.

Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.

Петр Приходько
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Мирон Маркевич

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