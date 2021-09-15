Маркевич рассказал, какую команду готов возглавить

Мирон Маркевич / Фото: Динамо Киев от Шурика

Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о своем будущем.

Однако все это чьи-то домыслы, как и в информации с «Кривбассом»: никто со мной не контактировал и ничего не предлагал. Пользуясь случаем хочу еще раз заявить: если я и появлюсь у руля на тренерском мостике, то это будет очень амбициозная команда, с крепкими финансовыми тылами. А роль спасателя от вылета или, образно говоря, «перевозчика» из лиги в лигу, мне не интересна».