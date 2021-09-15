Маркевич: «Шахтеру нужно отнестись к «Шерифу», как к «Реалу» и «Интеру»
Маркевич рассказал, какую команду готов возглавить
Это должен быть амбициозный проект
Мирон Маркевич / Фото: Динамо Киев от Шурика
Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о своем будущем.
«Такое впечатление, что после ухода с должности Главы комитета сборных УАФ, все решили заняться поиском для меня работы. Стоило мне появиться на последнем календарном матче «Карпат», как сразу поползли разговоры о моем возвращении в эту команду.
Однако все это чьи-то домыслы, как и в информации с «Кривбассом»: никто со мной не контактировал и ничего не предлагал. Пользуясь случаем хочу еще раз заявить: если я и появлюсь у руля на тренерском мостике, то это будет очень амбициозная команда, с крепкими финансовыми тылами. А роль спасателя от вылета или, образно говоря, «перевозчика» из лиги в лигу, мне не интересна».
Ранее Маркевич рассказал, как «Шахтеру» нужно отнестись к «Шерифу», с которым «горнякам» играть в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
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