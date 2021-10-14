Маркевич: «Ребята и тренерский штаб прикладывают много усилий, чтобы исправить ситуацию»

Фото: ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Металлистом-1925» в 11-м туре УПЛ.

Сложно давать какие-то прогнозы, так как наш соперник очень хорошего уровня, как я считаю. «Металлист 1925» демонстрирует комбинационный футбол и с ними будет сложно играть. Мы настраиваемся по-боевому и будем анализировать и думать, как нам действовать».