Маркевич: «Ребята и тренерский штаб прикладывают много усилий, чтобы исправить ситуацию»

УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
20:30
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Металлистом-1925» в 11-м туре УПЛ.
«Все мы понимаем, в какой ситуации оказались. Ребята и тренерский штаб прикладывают много усилий, чтобы исправить ситуацию за счет тренировочного процесса и ментально-психологической подготовки. Настроение у нас хорошее.
Сложно давать какие-то прогнозы, так как наш соперник очень хорошего уровня, как я считаю. «Металлист 1925» демонстрирует комбинационный футбол и с ними будет сложно играть. Мы настраиваемся по-боевому и будем анализировать и думать, как нам действовать».
Игра состоится 16 октября в 14:00.
«Мариуполь» идет последним в таблице УПЛ.
Комментарии 0