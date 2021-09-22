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Марлос: «Сбор перед Евро — один из наилучших моментов в моей жизни»

Хавбек завершил карьеру в национальной команде
Футбол Сборная Украины
14:05
Марлос: «Сбор перед Евро — один из наилучших моментов в моей жизни»
Марлос / фото - УАФ

Полузащитник «Шахтера» Марлос рассказал об эмоциях от выступлений в составе национальной сборной Украины:

«Я никогда не проводил так много времени с другими игроками сборной Украины, как сейчас в межсезонье, когда мы готовились к чемпионату Европы. Столько времени провели вместе. Это был один из наилучших моментов в моей жизни.

Мы после тренировок собирались со всеми игроками в номерах. Я видел какие они люди, какие украинцы классные ребята.

Для меня они запомнились еще более особенными, чем раньше. Не только игроки «Шахтера», но и из других клубов — Малиновский, Зинченко. Я увидел какие они, кто они. Какие у них чувства».

После чемпионата Европы натурализованный бразилец принял решение завершить выступления в составе национальной команды. Его соотечественник Жуниор Мораес также больше не сыграет за сборную Украины.

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов заявлял, что уйдет из сборной, но травмы Георгия Бущана, Анатолия Трубина и Андрея Лунина перед квалификационными играми ЧМ-2022 заставили вратаря повременить с уходом на пенсию.

Напомним, ранее Марлос рассказал, почему сменил гражданство.

Источник: Один на один Павел Харченко
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Теги

Марлос сборная Украины (футбол) Шахтер Донецк

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