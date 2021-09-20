Марлос: «Сложно об этом говорить, но мой контракт с «Шахтером» заканчивается»

Полузащитник намекнул, что покинет команду

Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Марлос намекнул, что покинет команду в конце года. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.

«Сложно об этом говорить, но мой контракт заканчивается. Заканчивается определенный цикл. Клуб меняет методику, игру, работает с новыми футболистами. Я очень доволен тем, что был частью «Шахтера». И хочу продолжать строить свою историю здесь. Возможно, уже как болельщик. Прощание будет сложным».

22 сентября «Шахтер» сыграет с «Динамо» в матче за Суперкубок Украины.

За Шахтер Марлос играет с 2014 года.