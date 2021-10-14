Лунин раздумывает об уходе из «Реала»
Марсело может вернуться в Бразилию
Контракт с игроком завершается в конце сезона
11:50
Фото: Marca
Защитник «Реала» Марсело может вернуться в Бразилию.
Контракт с игроком рассчитан до конца сезона и 33-летний игрок думает над продолжение карьеры, сообщает todofichajes.com.
Вероятно, он вернется в Бразилию, где планирует еще поиграть. В планах игрока – поиграть два-три года и завершить карьеру.
Марсело готовы пригласить «Сан-Паулу» и «Флуминенсе».
В «Реале» он играет с 2007-го года.
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