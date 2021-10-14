Марсело может вернуться в Бразилию

Контракт с игроком завершается в конце сезона

Фото: Marca

Защитник «Реала» Марсело может вернуться в Бразилию.

Контракт с игроком рассчитан до конца сезона и 33-летний игрок думает над продолжение карьеры, сообщает todofichajes.com.

Вероятно, он вернется в Бразилию, где планирует еще поиграть. В планах игрока – поиграть два-три года и завершить карьеру.

Марсело готовы пригласить «Сан-Паулу» и «Флуминенсе».

В «Реале» он играет с 2007-го года.