Матвиенко не сыграет против «Реала» из-за травмы

«Шахтеру» предстоит сложный матч Лиги чемпионов без лидера обороны

Николай Матвиенко / Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» уже во вторник, 19 октября, проведет матч группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». «Горняки» не обойдутся без потерь в этой встрече.

Так, защитник Николай Матвиенко пропустит игру из-за травмы ноги. Об этом сообщил главный тренер «оранжево-черных» Роберто Де Дзерби.

В текущем сезоне 25-летний универсальный оборонец провел 15 матчей. В них ему удалось отличиться результативной передачей.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Реал». Начало – в 22:00.