Мендеш: «Цифры и статистика Роналду достаточны для того, чтобы он выиграл «Золотой мяч»

Криштиану Роналду / Фото: Eurosport

Жорже Мендеш, агент португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, считает, что его клиент заслужил на «Золотой мяч» в этом году. Его слова приводит Sky Sports.

В этом году он также побил 15-летний рекорд, к которому может добавить статус лучшего бомбардира в истории профессионального футбола.

Все это величайшие достижения, они должны стать решающими в присуждении трофея. Криштиану продолжает демонстрировать, что является лучшим футболистом мира всех времен.

Да, это индивидуальный трофей, но давайте не забывать, что Роналду был лучшим бомбардиром в требовательной Серии А и на последнем чемпионате Европы. Он рекордсмен по забитым голам в Лиге чемпионов и единственный игрок в мире, выигравший все в трех разных странах – в Англии, Италии и Испании.

И все это в возрасте 36 лет, с абсолютно уникальной стабильностью, целеустремленностью и феноменальной способностью преодолевать трудности. На мой взгляд, в этом году у «Золотого» мяча есть имя: Криштиану Роналду. Для меня он никогда не заслуживал награды так сильно».