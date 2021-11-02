Месси: «Не думаю, что завершу карьеру после ЧМ-2022»
Месси пропустит матч с «Лейпцигом» из-за травмы
Форвард не успел восстановиться
2 ноября 14:40
Фото: PSG
Нападающий ПСЖ Лионель Месси не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига».
Форвард не успел восстановиться после повреждения. Он получил его в матче Лиги 1 с «Лиллем».
Накануне матча с немцами он тренировался по индивидуальной программе. В заявку на матч он так и не попал, сообщает сайт клуба.
Игра «Лейпциг» – ПСЖ состоится 3 ноября.
На счету Месси два мяча в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
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