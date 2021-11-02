Месси пропустит матч с «Лейпцигом» из-за травмы

Форвард не успел восстановиться

Фото: PSG

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Форвард не успел восстановиться после повреждения. Он получил его в матче Лиги 1 с «Лиллем».

Накануне матча с немцами он тренировался по индивидуальной программе. В заявку на матч он так и не попал, сообщает сайт клуба.

Игра «Лейпциг» – ПСЖ состоится 3 ноября.

На счету Месси два мяча в этом розыгрыше Лиги чемпионов.