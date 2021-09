Месси, Рамос и Неймар – вне заявки на матч ПСЖ

Неймар и Лионель Месси / фото - France24

ПСЖ огласил заявку на матч 5-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 с «Клермоном».

В список футболистов, которые примут участие в игре не попали исполнители, которые принимали участие в матчах отбора ЧМ-2022 Южной Америки: Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес (все – Аргентина) и Неймар (Бразилия).

Также из-за различных повреждений матч пропустят Серхио Рамос, Марко Верратти, Хуан Бернат, Колен Дагба и Левен Курзава.

Игра состоится сегодня, 11 сентября в 18:00.

A squad of 22 players for the visit of @ClermontFoot to the Parc des Princes



#AllezParis pic.twitter.com/MnCc8acEgA