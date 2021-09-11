Экс-игрок ПСЖ: «Мбаппе должен быть готов, что будет забивать меньше Месси и Неймара»
Месси, Рамос и Неймар – вне заявки на матч ПСЖ
Парижане остались без целой группы звездных футболистов
14:07
Неймар и Лионель Месси / фото - France24
ПСЖ огласил заявку на матч 5-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 с «Клермоном».
В список футболистов, которые примут участие в игре не попали исполнители, которые принимали участие в матчах отбора ЧМ-2022 Южной Америки: Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес (все – Аргентина) и Неймар (Бразилия).
Также из-за различных повреждений матч пропустят Серхио Рамос, Марко Верратти, Хуан Бернат, Колен Дагба и Левен Курзава.
Игра состоится сегодня, 11 сентября в 18:00.
A squad of 22 players for the visit of @ClermontFoot to the Parc des Princes— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 11, 2021
#AllezParis pic.twitter.com/MnCc8acEgA
Напомним, Месси расплакался после разгромной победы над Боливией.
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