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«Металлист» потерпел первое поражение после возрождения. Беспроигрышная серия длилась 16 матчей

Харьковчан остановил «Агробизнес»
Футбол Первая лига
17:07
«Металлист» потерпел первое поражение после возрождения. Беспроигрышная серия длилась 16 матчей
Фото - Металлист Харьков

В 14-м туре украинской Первой лиги «Металлист» в гостях уступил «Агробизнесу». Это первое поражение команды после возрождения.

Первый тайм порадовал результативностью. Уже к 12-й минуте счет был 1:1. На гол Черненко ответил Мизюк.

Однако Бойчук снова вывел хозяев вперед. И в этот раз харьковчанам уже не удалось отыграться.

«Металлист» в третий раз потерял очки в шести последних матчах. Но это не мешает команде опережать ближайшего преследователя в турнирной таблице на семь очков. «Агробизнес» пока в зоне вылета.

Первая лига, 14 тур

«Агробизнес» – «Металлист» 2:1

Голы: Черненко, 5, Бойчук, 24 – Мизюк, 12

«Агробизнес»: Мозиль, Курило, Карась, Юхимович, Бойчук, Вербный, Думанюк (Петров, 71), Когут, Черненко (Гудзинский, 90+4), Синица (Емаев, 88), Груша (Нагорный, 86).

«Металлист»: Рыбка, Горбунов, Порох, Мизюк, Романюк (Фомин, 81), Сарапий, Танковский (Банада, 62), Демченко (Подлепенец, 51), Харрис (Балули, 62), Пейшото, Танчик (Риаскос, 69).

Предупреждения: Думанюк, Черненко, Юхимович

Сергей Стаднюк
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