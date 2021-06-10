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Миколенко: «В составе сборной много игроков «Динамо»? О клубных делах сейчас вообще не думаем, только Украина»
Защитник высказался о предстоящих матчах команды на Евро-2020
14:51
Виталий Миколенко / Фото: УАФ
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказался о грядущих матчах национальной команды на Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
«В составе много игроков «Динамо»? Не думаю, что стоит говорить о клубах. Сейчас все в национальной команде, все защищают цвета Украины. Мы приехали в сборную на положительных эмоциях, но о клубных делах сейчас вообще не думаем, только Украина. Фавориты? На каждом таком турнире одни и те же фавориты, сложно что-то добавить.
Мирча Луческу? Его в Бухаресте еще не видел, но надеюсь, что еще увидимся перед матчем. Мистер пришел в «Динамо» и мы вышли в группу Лиги чемпионов. Думаю, это поможет перед чемпионатом Европы, потому что для многих это была первая ЛЧ.
Сейчас все игроки примерно на одном и том же физическом уровне. Мы должны быть на пике, но игра все покажет».
Первый матч на Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами 13-го июня.
Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.
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