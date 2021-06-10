Миколенко: «В составе сборной много игроков «Динамо»? О клубных делах сейчас вообще не думаем, только Украина»

Виталий Миколенко / Фото: УАФ

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказался о грядущих матчах национальной команды на Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

Мирча Луческу? Его в Бухаресте еще не видел, но надеюсь, что еще увидимся перед матчем. Мистер пришел в «Динамо» и мы вышли в группу Лиги чемпионов. Думаю, это поможет перед чемпионатом Европы, потому что для многих это была первая ЛЧ.

Сейчас все игроки примерно на одном и том же физическом уровне. Мы должны быть на пике, но игра все покажет».