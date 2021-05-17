«Милан» не смог обыграть «Кальяри» и упустил возможность пробиться в Лигу чемпионов

Шансы у «россонери» на ЛЧ еще есть

Фото: twitter.com/acmilan

«Милан» в матче 37 тура Серии А дома не смог обыграть «Кальяри».

Несмотря на важность этой игры для «россонери», за весь матч команда не создала ни одного 100% момента. Лишь удары Чалханоглу и Кастильехо можно назвать опасными.

У «Кальяри» могли забивать Паволетти и Годин, но первый не попал в ворота, а с ударом второго справился Годин.

«Милан» упустил возможность выйти в Лигу чемпионов, но остался третьим, деля это место с «Наполи». У «Ювентуса» на 1 очко меньше.

Серия А. 37-й тур:

«Милан» – «Кальяри» 0:0

«Милан»: Доннарумма, Томори, Калабрия (Диогу Далот, 63), Кьер, Тео, Беннасер (Мейте, 63), Салемакерс (Рафаэл Леау, 46), Браим Диас (Кастильехо, 57), Кессиэ, Ребич, Чалханоглу (Манджукич, 89).

«Кальяри»: Краньо, Чеппителли (Клаван, 87), Карбони (Ругани, 88), Годин, Ликояннис, Марин (Данкан, 78), Нандес, Дейола (Асамоа, 87), Наингголан, Жоао Педро, Паволетти (Черри, 78).

Предупреждения: Кьяер, Калабрия – Марин, Карбони