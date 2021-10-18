Модрич: «Шахтер» в этом году сильнее, чем в прошлом»

Лука Модрич / Фото: AP

Полузащитник «Реала» Лука Модрич на пресс-конференции в Киеве высказался о предстоящем матче против «Шахтера».



«Шахтер» – сильный клуб, показавший это в прошлом году, и он до сих пор таковым остается. Но нам нужно показать свою лучшую игру и победить.

Мы следили за «Шахтером». В этом клубе работает Срна, поменялся тренер, стиль игры. Сейчас команда больше хочет играть с мячом. Считаю, они в этом году сильнее, чем в прошлом».