Экс-хавбек «Шахтера»: «Турнирное положение заставляет играть с «Реалом» на победу»
Модрич: «Шахтер» в этом году сильнее, чем в прошлом»
Лука отметил, что их устроит только победа в Киеве
19:48
Лука Модрич / Фото: AP
Полузащитник «Реала» Лука Модрич на пресс-конференции
в Киеве высказался о предстоящем матче против «Шахтера».
«Предстоит очень важный матч. Мы проиграли в последних матчах и теперь нет возможности снова проиграть. Нужно выйти на поле как «Реал». Знаю, мы можем победить несмотря на то, что три последние три матчи были сложными. Но после международной паузы у нас есть вера. Нужно выйти и победить в матче.
«Шахтер» – сильный клуб, показавший это в прошлом году, и он до сих пор таковым остается. Но нам нужно показать свою лучшую игру и победить.
Мы следили за «Шахтером». В этом клубе работает Срна, поменялся тренер, стиль игры. Сейчас команда больше хочет играть с мячом. Считаю, они в этом году сильнее, чем в прошлом».
Напомним, «Шахтер» сыграет с «Реалом» в Киеве 19 октября. Онлайн трансляция матча будет доступна на нашем сайте.
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