Моуриньо получит дисквалификацию за оскорбление арбитра

Фото: Sky Sport Italia

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может получить дисквалификацию за матч с «Вероной» (2:2).

Во время встречи португалец резко высказывался в адрес арбитра Лука Пайретто из Турина. Моуриньо обвинил судью в помощи «Ювентусу».

Оказалось, что отец арбитра – Пьерлуиджи Пайретто, который является одним из главных фигурантов дела кальчополи и помогал экс-руководителю «Ювентуса» Лучано Моджи.

Во время матча Моуриньо кричал рефери: «Сейчас позвоню родителям», показывая при этом жест телефонного звонка.

Mourinho made a ‘Telephone’ gesture at referee Pairetto,

Refering to his father, a referee, who was banned as part of Calciopoli (match fixing scandal in 2006)



Jose knows Serie A pic.twitter.com/gwskyDZ4xa