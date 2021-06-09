Моуриньо: «В Манчестер Юнайтед» довольны очередным сезоном без трофеев, но при мне уровень ожиданий был другим»

Экс-тренер – о выступлении команды в минувшем чемпионате

Фото: Sky Sports

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился мнением The Sun о выступлении команды в АПЛ в прошлом сезоне.

«В «МЮ» мы выиграли три трофея в первом же моем сезоне в команде. И я хотел большего. Я оптимист и реалист одновременно. Когда мы выиграли Лигу Европы, Кубок английской лиги, я чувствовал, что для следующего шага тех игроков, что были, недостаточно. Сейчас люди говорят: «Отличный сезон, вы стали вторыми». А я бы сказал: «Мы стали вторыми. Это плохой сезон».

Но почему это плохой сезон?

«Мне нравится «МЮ», фанаты здорово ко мне относились. И то, что видят позитив в очередном сезоне без трофеев, хорошо. Но при мне уровень ожиданий, заданный прессой, был совершенно другим».

Сульшер сменил Моуриньо в МЮ. Пока норвежец еще не выигрывал трофеев с клубом.