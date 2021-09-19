Моуриньо впервые проиграл во главе «Ромы»

«Волки» уступили «Вероне»

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«Верона» принимала «Рому» в матче четвертого тура Серии А.

Матч проходил в дождевую погоду, а периодически даже начинался град. В первом тайме случился только один гол. Пеллегрини пяткой красиво замкнул передачу Карсдорп.

Во второй 45-минутке игра раскрылась. В таком футболе более удачливыми были хозяева, которые трижды отличились в воротах Патрисиу.

Это первое поражение Жозе Моуриньо в качестве главного тренер «Ромы». «Верона» же, напротив, добыла дебютную победу в чемпионате. Перед этим туром команду возглавил Игор Тудор, который на этом посту заменил Эусебио Ди Франческо.

В турнирной таблице «Рома» рискует по итогам тура вылететь из лигочемпионской четверки.

Серия А. 4-й тур:

«Верона» – «Рома» 3:2

Голы: 0:1 – 36 Пеллегрини, 1:1 – 49 Барак, 2:1 – 54 Капрари, 2:2 – 58, автогол Илич, 3:2 – 63 Фараони.

«Верона»: Монтипо, Фараони, Чеккерини (Маньяни, 46), Гюнтер, Давидович, Лазович (Казале, 83), Бесса (Тамез, 65), Барак, Илич, Капрари (Онгла, 78), Симеоне (Калинич, 64).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп (Смоллинг, 78), Манчини, Рожер, Калафьори (Майораль, 78), Верету (Карлес Перес, 66), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 65), Шомуродов (Мхитарян, 65), Абрахам.

Предупреждения: Верету 17, Фараони 30, Барак 51, Кристанте 71, Онгла 83, Казале 86.