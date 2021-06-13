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Моуриньо: «Я молился и плакал из-за Эриксена»

Тренер признался, что переживал за экс-подопечного
Футбол Евро-2020
22:11
Моуриньо: «Я молился и плакал из-за Эриксена»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо признался talksport, что сильно переживал за состояние полузащитника Криситана Эриксена, который потерял сознание в игре Дания – Финляндия на Евро-2020.

«Не могу перестать думать о том, что произошло вчера. Но случившееся – это повод для того, чтобы порадоваться, а не огорчиться. Порадоваться, что футбол развивается в таком направлении, в котором организация игр, квалификация врачей, протоколы безопасности, а также Бог, который смотрел матч в тот момент, позволили Кристиану остаться с нами, со своей семьей, остаться в живых.

Этот случай гораздо важнее футбола, но я верю, что он показал и все то хорошее, что есть в футболе. Любовь, солидарность, дух семьи. Не только семьи Эриксена – всей футбольной семьи. Вчера я молился, вчера я плакал, но так же делали и миллионы по всему миру. Я верю, что таких людей было много, ведь футбол объединяет.

Вчера футбол объединил людей, пускай в трагичной ситуации, и в итоге все мы радуемся тому, что Кристиан выжил.

Разумеется, я с ним не общался, но я говорил с Хейбьергом. Он был настроен позитивно. Новости хорошие, так что у нас есть повод для празднований»

Эриксен уже в сознании и даже помахал болельщикам с больницы.

Андрей Усмонов
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Теги

Кристиан Эриксен Жозе Моуриньо

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