Моуриньо: «Я молился и плакал из-за Эриксена»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо признался talksport, что сильно переживал за состояние полузащитника Криситана Эриксена, который потерял сознание в игре Дания – Финляндия на Евро-2020.

Этот случай гораздо важнее футбола, но я верю, что он показал и все то хорошее, что есть в футболе. Любовь, солидарность, дух семьи. Не только семьи Эриксена – всей футбольной семьи. Вчера я молился, вчера я плакал, но так же делали и миллионы по всему миру. Я верю, что таких людей было много, ведь футбол объединяет.

Вчера футбол объединил людей, пускай в трагичной ситуации, и в итоге все мы радуемся тому, что Кристиан выжил.

Разумеется, я с ним не общался, но я говорил с Хейбьергом. Он был настроен позитивно. Новости хорошие, так что у нас есть повод для празднований»